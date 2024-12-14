DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.550.138,07 -0,1%

Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Ankara'da görüştü.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:42
Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, Ankara'da bir araya gelerek savunma iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel güvenlik konularını ele alma fırsatı buldular.

Açıklamalara göre, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen bu toplantı, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gelecek Partisi 5. Yılını Kutladı: Davutoğlu'ndan Suriye Açıklamaları
2
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
3
Yemen'in Hudeyde Kentinde Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Ömer Çelik: Türkiye, Suriye Halkının Destekçisi Olmaya Devam Edecek
5
Rukiye Toy, Kadın İstihdam Hedeflerini Açıkladı
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şam Büyükelçiliği Türkiye'nin Kararlılığının Somut İfadesi
7
Avrupa Konseyi, İtalya'nın Göçmen Geri Gönderme Merkezlerini Eleştirdi

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak