Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, Ankara'da bir araya gelerek savunma iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel güvenlik konularını ele alma fırsatı buldular.

Açıklamalara göre, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen bu toplantı, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile görüştü.