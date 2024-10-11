Milli Savunma Bakanı Güler, İtalya ile Güçlü İşbirliğini Geliştiriyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İtalya'da

10 Ekim 2023 tarihinde, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

KFOR Komutanlığı Töreni Öncesi Görüşme

Bakan Güler, Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini devralmak üzere Kosova'ya gitti. Bu ziyaret sırasında, devir-teslim töreninin İtalya'ya yapılacak olması dolayısıyla İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile bir araya geldi.

Görüşmeye ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. Bu toplantının, iki ülke arasındaki savunma işbirliklerinin güçlendirilmesine dair önemli bir adım olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3), İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto (sağ 2) ile görüştü. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sol 2) da yer aldı.