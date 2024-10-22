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Milli Savunma Bakanı Güler, Kazak Mevkidaşıyla İstanbul'da Görüştü

Bakan Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Jaksilikov ile SAHA EXPO 2024 kapsamında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 20:05
Milli Savunma Bakanı Güler, Kazak Mevkidaşıyla İstanbul'da Görüştü

İstanbul'da Önemli Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksilikov ile İstanbul’da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu buluşma, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO 2024) çerçevesinde yapıldı.

Kapalı Alanda Gerçekleşen Toplantı

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakan Güler, burada iki ülke arasındaki savunma iş birliklerinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Kazakistan Savunma Bakanı Jaksilikov (solda) ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Kazakistan Savunma Bakanı Jaksilikov (solda) ile görüştü.

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