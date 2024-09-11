Milli Savunma Bakanı Güler, Kazakistan'da Önemli Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler, Kazakistan’ı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan’ın Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov ile önemli bir görüşme gerçekleştirerek iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirmek amacıyla Kazakistan'ı ziyaret etti.

Vatan Koruyucuları Anıtı Ziyareti

Kazakistan programı çerçevesinde Güler, ilk olarak Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu. Bu ziyaret, iki ülkenin tarihine ve bağımsızlıklarına verilen önemi simgeliyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığı’nda Karşılanma

Bakan Güler, ardından Kazakistan Savunma Bakanlığı’na geçerek Orgeneral Jaksilikov tarafından sıcak bir karşılamayla karşılandı. İki bakan, Şeref Kıtası’nı selamlayarak resmi törene katıldılar.

Baş Baş Görüşmeler

Törenin hemen ardından Bakan Güler ve mevkidaşı Jaksilikov, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. İki taraf arasında savunma politikaları ve işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Bakan Güler, burada program kapsamında Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Bakan Güler, burada program kapsamında Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Bakan Güler, burada program kapsamında Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Bakan Güler, burada program kapsamında Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Bakan Güler, burada program kapsamında Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Bakan Güler, burada program kapsamında Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret etti.