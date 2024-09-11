Milli Savunma Bakanı Güler, Kazakistan'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Güler, Kazakistan'ı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret amacıyla Kazakistan'a ulaştı. Ziyaret öncesinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısının ardından Astana'ya geçtiği bildirildi.

Karşılamada Önemli İsimler Yer Aldı

Bakan Güler, havaalanında Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Güler'in yanında, Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da bulunuyor.

Kazakistan'daki temasların, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.