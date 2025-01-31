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Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile Görüştü

Bakan Güler, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:18
Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Ankara'da bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Bakanlıkta gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi." ifadesi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

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