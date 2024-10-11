DOLAR
34,27 -0,37%
EURO
37,5 0,03%
ALTIN
2.929,27 -1,48%
BITCOIN
2.152.261,34 -5,16%

Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova'da Savunma Bakanı Maqedonci ile Bir Araya Geldi

Bakan Güler ve Maqedonci, savunma sanayi yatırımlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:45
Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova'da Savunma Bakanı Maqedonci ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Güler'in Kosova Ziyareti

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim törenine katılmak üzere Kosova'da yer alan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Karşılamadan Sonra Görüşme

Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Ardından Maqedonci ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma iş birliği ve yakın gelecekte gerçekleşmesi planlanan savunma sanayi yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Türkiye-Kosova İş Birliği Vurgusu

Kosova Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maqedonci, Güler'e olan ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin Kosova'nın istikrarı ve güvenliği açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
2
Aydın'da Hırsızlık Olayında İki Kadın Tutuklandı
3
Kastamonu'da Gürültülü Egzozlu Araç Kullanımına Duyarlı Ceza
4
Ankara'da Peru Mutfağı Tadım Etkinliği Düzenlendi
5
Çorlu Deresi'nin Turkuaz Renk Deneyimi
6
Kırıkkale'de Yaya Kazası: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
7
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayşenur Halil'in Ailesine Taziye

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak