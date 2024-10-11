Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova'da Savunma Bakanı Maqedonci ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Güler'in Kosova Ziyareti

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim törenine katılmak üzere Kosova'da yer alan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Karşılamadan Sonra Görüşme

Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Ardından Maqedonci ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma iş birliği ve yakın gelecekte gerçekleşmesi planlanan savunma sanayi yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Türkiye-Kosova İş Birliği Vurgusu

Kosova Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maqedonci, Güler'e olan ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin Kosova'nın istikrarı ve güvenliği açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.