Milli Savunma Bakanı Güler: 'Kürt Kardeşlerimizle Sorunumuz Yok, Teröristlerle Var'

Milli Savunma Bakanı Güler, Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşleriyle herhangi bir sorunlarının olmadığını, sorunlarının yalnızca teröristlerle olduğunu vurguladı. Bakan Güler, bu ifadesini Yıllık Değerlendirme Toplantısı sırasında medya mensuplarına iletti.

Yeni Yönetimin Desteklenmesine Hazır

Güler, Suriye'de Esad rejiminden sonraki yönetimin eylemlerini görmek ve onlara bir şans vermek gerektiğini ifade etti. Ayrıca, birçok ülkeyle Askeri Eğitim ve İş Birliği anlaşmalarının bulunduğuna dikkat çekerek, yeni yönetim talep ederse gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Ortama Değişen Gerçeklikler

ABD'nin Suriye'deki tutumunun değiştiğine dikkat çeken Güler, herkesin yeni gerçekliği kabul etmek zorunda olduğunu ifade etti. PKK/YPG'nin Deyrizor'daki petrol gelirine erişiminin engellendiğini ve örgütün parasal olarak ciddi sıkıntılar yaşadığını sözlerine ekledi.

PKK/YPG’nin Tasfiyesi Öncelik

Bakan Güler, PKK/YPG terör örgütünün artık tek başına hareket etmesine Suriye halkı, yeni yönetim ve Türkiye'nin müsaade etmeyeceğini vurguladı. 'Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir. Suriye dışından gelen örgüt mensupları kadar Suriyeli üyeler de silah bırakacak.' dedi.

Kürtlerle İlgili Sıkıntılar

Kürtlerin PKK/YPG'nin baskı ve zulmüne maruz kaldığını belirten Güler, terör örgütünün çocukları zorla kaçırdığını ve silah altına aldığını dile getirdi. Bu bağlamda ailelerin çocuklarını kurtarmak için başka ülkelere göndermeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

DEAŞ ile Mücadelede Kurtuluş Tezi

Güler, DEAŞ ile mücadelenin önemine dikkat çekip, ABD’ye terör örgütü PKK/YPG ile birlikte hareket etmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, El-Hol kampındaki DEAŞ'lı teröristlerin ve ailelerinin kontrolünü alabileceklerini ifade etti.

Rusya'nın Suriye'deki Mevcudiyeti

Rusya'nın Suriye'den tamamen çekildiğine dair kesin bir emare olmadığını belirten Güler, Rusların bölgede kalmak için uğraşacaklarını dile getirdi.

Suriye'deki Türk Varlığı

Bakan, Türkiye'nin Suriye'deki varlığının amacının, toprak bütünlüğünü sağlamak ve terör koridorunu engellemek olduğunu açıkladı. Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasıyla ilgili ise durumun sahaya göre değerlendirileceğini ifade etti.

Askeri Disiplin ve Süreçler

Son olarak, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde disipline sevk edilen teğmenler hakkında açıklama yapan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki disiplinin önemini vurguladı. Disiplin sürecinin titizlikle takip edileceğini ve bu konularda taviz verilmeyeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.