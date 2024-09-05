Milli Savunma Bakanı Güler, Kuveyt Büyükelçisini Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'nin Görüşmesi

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi kabul etti. Bu önemli kabul, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bakanlık Açıklaması ve Fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmenin detaylarına ve kabule ilişkin fotoğraflara yer verildi. Bu tür ziyaretlerin, uluslararası ilişkilerdeki dostluk ve işbirliğini artırmak adına kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 2), Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi (sol 2) kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağ 2), Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi (sol 2) kabul etti.