DOLAR
36 -0,39%
EURO
36,92 0,88%
ALTIN
3.240,07 -0,45%
BITCOIN
3.438.850,37 2,36%

Milli Savunma Bakanı Güler, Macaristanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristanlı Bakan Kristof Szalay-Bobrovniczky ile Ankara'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:13
Milli Savunma Bakanı Güler, Macaristanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Macaristan Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı.

Görüşmeler, her iki bakanın katılımıyla baş başa ve heyetler arası şeklinde gerçekleşti. Bu buluşma, Türkiye ile Macaristan arasındaki savunma işbirliğini güçlendirme hedefi taşımakta.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor
2
İstanbul'da Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması Başlatıldı
3
Rusya, Suriye ile Tartus Üssü Üzerindeki Diyaloglarını Devam Ettirecek
4
Bakan Tekin, Eğitim Külliyesi Açılışında Gelecek İçin Vizyonunu Açıkladı
5
Pendik'te Yıkılan Binada Doğal Gaz Patlamasıyla Yangın Çıktı
6
Kanser Yükü Bazı Ülkelerde 20 Yılda İki Katına Çıkacak
7
İsrail'de 1200 Ultra Ortodoks Yahudi İçin Gözaltı Emri Çıkarıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!