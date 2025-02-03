Milli Savunma Bakanı Güler, Macaristanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Macaristan Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı.

Görüşmeler, her iki bakanın katılımıyla baş başa ve heyetler arası şeklinde gerçekleşti. Bu buluşma, Türkiye ile Macaristan arasındaki savunma işbirliğini güçlendirme hedefi taşımakta.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Bobrovniczky'i askeri törenle karşıladı.