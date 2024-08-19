Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Milli Savunma Bakanı Güler, Malezya'da Resmi Temaslarda Bulundu

Bakan Güler, Malezya'da Başbakan İbrahim ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:21
Milli Savunma Bakanı Güler, Malezya'da Resmi Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler'in Malezya Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği Malezya ziyareti sırasında önemli temaslarda bulundu.

Resmi Kabul ve Görüşmeler

Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul edildi. Bu resmi ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme amaçlarını taşıyor.

Güler ve Kalın, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin tarafından karşılandılar ve ikili işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundular.

Büyükelçilik Ziyareti

Heyet aynı zamanda Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti. Burada, Büyükelçi Emir Salim Yüksel ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakan Güler, Türkiye'nin...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakan Güler, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakan Güler, Türkiye'nin...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakan Güler, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Malezya...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'in karşıladığı Güler ve Kalın, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Malezya...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'in karşıladığı Güler ve Kalın, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Malezya...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'in karşıladığı Güler ve Kalın, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

İLGİLİ HABERLER

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı