Milli Savunma Bakanı Güler, Malezya'da Resmi Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler'in Malezya Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği Malezya ziyareti sırasında önemli temaslarda bulundu.

Resmi Kabul ve Görüşmeler

Bakan Güler, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul edildi. Bu resmi ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme amaçlarını taşıyor.

Güler ve Kalın, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin tarafından karşılandılar ve ikili işbirlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundular.

Büyükelçilik Ziyareti

Heyet aynı zamanda Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti. Burada, Büyükelçi Emir Salim Yüksel ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakan Güler, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakan Güler, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'in karşıladığı Güler ve Kalın, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'in karşıladığı Güler ve Kalın, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'in karşıladığı Güler ve Kalın, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.