Milli Savunma Bakanı Güler: Savunma Sanayi ve Terörle Mücadele Vurgusu

Milli Savunma Bakanı Güler'in Açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin savunma sanayi potansiyelini ve terörle mücadele stratejilerini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kendi Savunma Sanayimize Güveniyoruz

Güler, "İhtiyacımız olan hemen her şeyi kendi savunma sanayi tesislerimizde üretebiliyoruz. Bu ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına çok büyük bir avantaj," dedi.

PKK ile Mücadele ve Operasyonlar

Terörle mücadele operasyonları üzerine konuşan Güler, TSK'nın İstiklal Harbi'nden bu yana en etkin çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekti. PKK'nın Türkiye için bir tehdit olduğunu belirten Güler, "Bunları tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyon Stratejileri ve Sonuçları

Güler, TSK'nın komando tugayı sayısını artırarak kapsamlı operasyonlar yürüttüğünü ve terör örgütünün çaresiz bir duruma düştüğünü vurguladı, "Gidiyoruz ve kalıyoruz," dedi.

Adalet ve Teslim Olma Çağrısı

Güler, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin, "Kilidi kapatmak için buradayız. Teröristler teslim olsun, Türk adaletine güvenebilirler" dedi.

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik İş Birliği

Irak hükümeti ile PKK’ya karşı işbirliği hakkında bilgi veren Güler, "Ortada ciddi bir işbirliği var. Iraklı dostlarımızla ilişkilerimizi geliştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Suriye ile İlişkiler ve Barış Süreci

Suriye ile barış görüşmelerine dikkat çeken Güler, güvenliğin sağlanması için önce bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

F-16 ve Eurofighter Programları

Bakan Güler, F-16 tedarik sürecinin olumlu ilerlediğini belirtirken, Eurofighter uçakları için de olumlu gelişmelerin olduğunu kaydetti.

Gazze ve Lübnan'daki Durum

Güler, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerken; Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine hazır olduklarını söyledi.

Çelik Kubbe Projesi ve Savunma Sanayisindeki İnovasyon

Son olarak Çelik Kubbe projesinin önemine değinen Güler, "Savunma sanayimizde her türlü ihtiyacımızı kendimiz üretebiliyoruz," açıklamasında bulundu.