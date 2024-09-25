Milli Savunma Bakanı Güler Şırnak'ta Esnafları ve Vatandaşları Ziyaret Etti

Şırnak'ta Önemli Ziyaretler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Prestij Caddesinde esnafları ziyaret eden Bakan Güler, buradaki vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

Çocuklara Oyuncak Hediye Edildi

Güler, yaptığı ziyaret sırasında çocuklara oyuncak hediye etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Valilik Ziyareti ve Görüşmeler

Bakan Güler, Şırnak Valiliği’ni de ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Birol Ekici ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerel Ziyaretler Devam Etti

Ayrıca, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’yı makamında ziyaret eden Bakan Güler, emekli jandarma başçavuş Mehmet Selim Erkan ve gazi Mehmet Biter’i de evlerinde ziyaret etti.

Bakan Güler'e Eşlik Eden İsimler

Bakan Güler'e ziyareti sırasında, bakan yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Güler, esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Güler, esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Güler, esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Güler, esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Güler, esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Güler, esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Güler, esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Güler, esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Güler, esnafı ziyaret etti.