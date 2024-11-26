Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Komisyonunda Savunma Projelerini Açıkladı

Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Açıklamalarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarda, F-16 Blok 70 tedariki hakkında önemli bilgiler paylaştı. Güler, "F-16 Blok 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır. 1,4 milyar dolar yatırdık. Bununla 40 tane F-16 Blok 70 Viper uçağı alacağız" dedi.

Suriyeli Göçmenlerin Durumu

Bakan Güler, Suriyelilerin geri dönüşü hakkında da bilgi verdi. "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile yapılan koordine neticesinde 2016-2024 yılları arasında 730 bin, 2024 yılında ise 115 bin olmak üzere toplam 845 bin göçmen Suriye'ye döndü" dedi. Suriye'de devam eden 1 milyon briket ev projesine de dikkat çeken Güler, 116 bin briket evin yapıldığını vurguladı.

Güvenlik Sorunları ve Ceza Davaları

Şanlıurfa'da insan kaçakçılığına karışan Bilal Çokay hakkında bilgiler veren Güler, "Disiplinsizliği nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi, rütbeleri geri alındı ve mahkemeye verildi" dedi. Çokay ve beraberindeki 5 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Hava Savunma Sistemleri

Bakan Güler, hava savunma sistemlerine ilişkin bilgiler de verdi. "Çelik Kubbe içinde HİSAR O, HİSAR A, SİPER sistemleri ve KORKUT Alçak Hava Savunma Sistemi bulunuyor. İhtiyacımız olan birden fazla Çelik Kubbe'ye ihtiyacımız var" dedi. SİPER sistemlerinin ilkinin envantere girdiğini açıklayan Güler, ikinci ve üçüncü SİPER sistemlerinin üretiminin sürdüğünü belirtti.

Modernizasyon Planları ve F-35 Süreci

Bakan Güler, F-16 modernizasyonuna yönelik planların değiştiğini açıklayarak, "79 modernize edilecekti fakat TUSAŞ tesislerimiz bu işi yapabilecek durumda" dedi. Ayrıca, F-35 konusunda da Türkiye'nin alım isteğini bildirdiklerini ifade etti.

S-400 Hava Savunma Sistemleri

1991 yılından bu yana dünya genelinde hava sistemleri için müracaat ettiklerini belirten Bakan Güler, "S-400'lerin kullanacağı alanlar belirlendi ve hazırlandı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Yatırımlar

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 3 binin üzerinde tank bulunduğunu ve 2025 sonunda ALTAY tankının seri üretimine geçileceğini duyurdu. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

2025 Yılı Bütçesi ve Sosyal Programlar

Bakan, şehit yakınlarına ve gazilere yönelik programların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu, ancak Silahlı Kuvvetler olarak bu ailelerin sorunlarını takip ettiklerini belirtti. 2025 yılı için bu programa toplam 263 milyon lira ayrıldığını duyurdu.

Yunanistan ile İlişkiler ve Meis Adası

Güler, Yunanistan'ın adaların statüsünü ihlal ettiğini, Türkiye'nin bu duruma göz yummayacağını ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde haklarını kullanmaya devam edeceğini belirtti.

TBMM Komisyonunda Kabul edilen Raporlar

Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi, 2023 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporları komisyon tarafından kabul edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.