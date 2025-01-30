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Milli Savunma Bakanı Güler, TEMAD Yönetimini Ağırladı

Bakan Güler, TEMAD Başkanı Cahit Koca ve yönetim kurulunu kabul etti. Ziyarette önemli konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:56
Milli Savunma Bakanı Güler, TEMAD Yönetimini Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Güler, TEMAD Yönetimini Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cahit Koca ve eşlik eden yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in kabulünde TEMAD Genel Başkanı Koca'nın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemal Bilgehan, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Çorakçı, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Namık Kaplan, Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Tamer Cihan, Genel Muhasip Özlem Sibel Örfioğlu ve Başdanışman Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Doğan yer aldı.

Bu önemli ziyarette Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da hazır bulundu.

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