Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Görüştü

Yaşar Güler ve Rüstem Umerov kritik bir toplantı gerçekleştirdi, askeri törenle karşılandılar.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 13:46
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna'da Askeri İşbirliğini Geliştiriyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarına göre, Güler, Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri bir törenle karşıladı.

Askeri Tören ve Selamlaşma

Tören sırasında Umerov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki bakan, bu sembolik selamlaşmanın ardından bakanlık binasında bir araya gelerek görüşmelere geçtiler.

Bu görüşme, Türkiye ve Ukrayna arasında askeri işbirliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

İLGİLİ HABERLER

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak