Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna'da Askeri İşbirliğini Geliştiriyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarına göre, Güler, Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri bir törenle karşıladı.

Askeri Tören ve Selamlaşma

Tören sırasında Umerov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki bakan, bu sembolik selamlaşmanın ardından bakanlık binasında bir araya gelerek görüşmelere geçtiler.

Bu görüşme, Türkiye ve Ukrayna arasında askeri işbirliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov (solda) ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.