Milli Savunma Bakanı Güler, Ummanlı Genel Sekreter Al Zaabi'yi Ağırladı

Bakan Güler, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteriyle Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Al Zaabi, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO 2024) için İstanbul'da bulunduğu sırada, Bakan Güler tarafından kabul edildi. Görüşme, İstanbul Fuar Merkezi'nde basına kapalı olarak yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi (solda) ile bir araya geldi. Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile ikili görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi (solda) ile bir araya geldi. Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile ikili görüşme yaptı.