Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da Savunma Bakanı Hasanov ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı'nın Bakü Ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı çerçevesinde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Önemli İsimler Yer Aldı

Bakan Güler’in görüşmesine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki savunma iş birliği ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (sağda) ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (sağda) ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov (sağda) ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de heyetler arası görüşmede bir araya geldi.