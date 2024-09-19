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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Gaziler Günü Mesajı

Yaşar Güler, Gaziler Günü'nde Türkiye Yüzyılı hedeflerini vurgulayarak gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:51
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Gaziler Günü Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Gaziler Günü Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye için çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazilerin Kahramanlığı

Bakan Güler, bu özel günün, vatan topraklarını savunmak için cesaretle savaşan gazilerin onur günü olduğunu belirtti. Kendisine bu vesileyle saygılarını sunduğu Mustafa Kemal Atatürk'ün gazilik unvanı ve mareşal rütbesiyle onurlandırılmasının 103. yıl dönümüne de dikkat çekti.

Bağımsızlık ve Vatanseverlik

Türk milletinin bağımsızlık tutkusu ile vatan sevgisini vurgulayan Güler, "Necip milletimiz, tarih boyunca değerlerini korumak için yılmadan savaşmıştır" dedi. Ayrıca, Türk ordusunun, şehit ve gazilere duyduğu minnetin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Rolü

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirterek, "TSK, ülkemizin savunmasında ve uluslararası barışın sağlanmasında önemli adımlar atmaktadır" açıklamasında bulundu.

Geleceğe Dair Vurgular

Minister Güler, gazilere hitaben, "Gazilerimiz, elde edilen her başarıda en büyük paya sahiptir; cesaretleri, geleceğimizin teminatıdır" diyerek, geçmişteki kahramanları saygıyla andı. Ayrıca, tedavi gören gazilere acil şifa dileyerek, gazi ailelerine de şükranlarını sundu.

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