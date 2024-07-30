Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Önemli Bir Diplomatik Adım

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Askeri Törenle Karşılama

Bakanlık ofisinde düzenlenen görüşmede, Güler, Subianto'yu resmi bir askeri törenle karşıladı. Bu adım, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Görüşmenin Detayları

Görüşmenin içeriği hakkında daha fazla ayrıntı verilmezken, iki liderin de karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istekli oldukları vurgulandı.