Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Iğdır Valiliği'ni Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı, Iğdır Valiliği'nde Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli ziyaretler için geldiği Iğdır'da Valilik'i ziyaret etti. Iğdır Valisi Ercan Turan ve beraberindekiler tarafından Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılanan Güler, daha sonra Iğdır Valiliği'ne geçerek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Kapalı Toplantılar ve Önemli Görüşmeler

Güler, Vali Turan ile birlikte makamında basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve askeri erkan da katıldı. Bu ziyaret, Iğdır ve çevresindeki güvenlik konularının yanı sıra, bölgedeki askeri işbirliğinin önemini vurguluyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iğdır Valiliği'ne ziyarette bulundu. Bakan Güler, Valiliğe gelişinde tören mangasını selamladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iğdır Valiliği'ne ziyarette bulundu. Bakan Güler, Valiliğe gelişinde tören mangasını selamladı.