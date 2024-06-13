Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in NATO temasları Brüksel’de oldukça yoğun geçiyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de yoğun temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, NATO Karargahı'nda bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi.



Karargahta Yoğun Karşılama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler karargaha gelişinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Güler, NATO Karargahı'nda TMR Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret ederek, Korgeneral Kahya ve Büyükelçi Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Litvanyalı Mevkidaşı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, toplantı kapsamında Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas ile bir araya geldi. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ukraynalı Mevkidaşı ile Özel Oturum

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde Ukrayna konulu özel oturuma katıldı. Oturum öncesinde pek çok mevkidaşıyla ayaküstü görüşmeler yapan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Brüksel'deki temasları, Türkiye'nin NATO içerisindeki rolünü ve savunma alanındaki işbirliklerini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.