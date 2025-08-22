Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i Kabul Etti
Kabule ilişkin fotoğraflar Bakanlığın NSosyal hesabında paylaşıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Metin Tokel'i makamında kabul etti.
Bakanlığın NSosyal'deki resmi hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in Tokel'i kabul ettiği bildirildi.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.