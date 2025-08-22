DOLAR
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i Kabul Etti

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:58
Kabule ilişkin fotoğraflar Bakanlığın NSosyal hesabında paylaşıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Metin Tokel'i makamında kabul etti.

Bakanlığın NSosyal'deki resmi hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in Tokel'i kabul ettiği bildirildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

