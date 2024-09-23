Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Savunma Bakanı Vekili Abdusselam Zubi ile Bir Araya Geldi

Bakan Güler ile Abdusselam Zubi'nin Görüşmesi

Türkiye'nin Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya'nın Savunma Bakanı Vekili Albay Abdusselam Zubi ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İlk Yurt Dışı Ziyareti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Güler'in, Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Zubi'yi kabul ettiği bildirilerek, "Bakan Güler, Libya'nın Savunma Bakanı Vekili Abdusselam Zubi'yi ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Türkiye'de ağırladı." ifadelerine yer verildi.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.