Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Mezuniyet Töreninde Konuştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Askeri Gücün Önemi

Bakan Güler, "Ülkemizin her alanda hak ve menfaatlerini koruyabilmek için en başta askeri açıdan güçlü olmamız gerekiyor," diyerek askeri güçlülüğün uluslararası etkinlik için hayati olduğunu vurguladı.

Özel Kuvvetlerin Rolü

Güler, özel kuvvetlerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kıymetli konumunu şu şekilde ifade etti: "Özel kuvvetlerimiz, İstiklal Harbi'nden bu yana en etkili faaliyetleri icra eden birimlerden biridir." Ayrıca, öğretilerin yüksek fiziksel yeterlilik ve bilgi birikimi gerektirdiğinin altını çizdi.

Stratejik Düşünme ve Sorumluluklar

Bakan, bordo berelilerin yeri doldurulamaz bir konumda olduğunu belirterek her özel kuvvet personelinin ekibiyle uyumlu, bireysel yeteneklerini sergileyebilen bir yapıda olması gerektiğini söyledi. "Bilgi düzeyinizi sürekli yenilemeli ve her zaman daha iyisine odaklanmalısınız," dedi.

Uluslararası Güvenlikte Türkiye'nin Rolü

Yaşar Güler, Türkiye'nin jeopolitik konumunun uluslararası barış ve istikrara katkı sağladığını ifade ederek, "Türkiye, krizlerin önlenmesinde uluslararası platformlarda etkin bir aktör konumundadır," dedi.

Tebrik ve Saygı

Bakan Güler, Almanya'daki keskin nişancı yarışmasında elde edilen başarılardan dolayı Özel Kuvvetler ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini tebrik etti ve "Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum," ifadesinde bulundu. Ayrıca, mezun olan bordo berelilere başarılar diledi.

Mezuniyet törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılarak destek vermiştir.