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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: “TSK, terör koridoru kurulmasına izin vermeyecek”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güney sınırlarının hemen ötesinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:16
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: “TSK, terör koridoru kurulmasına izin vermeyecek”

Bakan Güler: TSK, bölücü örgütün terör koridoru kurmasına asla müsaade etmeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) güney sınırlarının hemen ötesinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğini belirtti. Bakan Güler, bu konuda bir video telekonferans toplantısı düzenledi. Toplantıya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanları katıldı.

Bakan Güler, toplantıda terörle mücadele operasyonlarındaki son duruma ilişkin bilgi aldı ve yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Güler, “Türk Silahlı Kuvvetleri güney sınırlarının hemen ötesinde bölücü örgütün bir terör koridoru kurmasına asla müsaade etmeyecektir,” dedi.

Bakan Güler, terör örgütünün Suriye uzantılarının, Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sözde yerel seçim yapma çabalarını reddettiklerini belirtti. Güler, “Konu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelesi olarak servis edilmekte ve uluslararası kamuoyu yanıltılmaktadır. Ancak mesele DEAŞ ile mücadele değil, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulanmaya çalışılmasıdır,” dedi.

Bakan Güler, EFES-2024 tatbikatının rekor sayıda kardeş, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra edildiğini belirtti. Güler, “Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ve caydırıcı nitelikleriyle, müttefiklerimizle uyumlu hareket kabiliyeti üstün bir başarıyla sergilenmiştir,” dedi.

Bakan Güler, tatbikata katılan tüm personeli tebrik etti ve Kurban Bayramı’nı kutladı. Ayrıca, yaz dönemi personel atamalarının ülkemiz, bakanlığımız, personel ve aileleri için hayırlı olmasını diledi. Güler, “Yolunuz, bahtınız açık olsun,” dedi.

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