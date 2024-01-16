Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Üs bölgelerinde güvenlik tedbirleri artırılıyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadele konusunda bilgi verdi. Güler'in sözlerinden dikkat çekenler:

Şehit haberlerinin ardından çıkan söylevlere atıfta bulunan Güler şu ifadelerle eleştirilerini dile getirdi:

Şehit haberi alındıktan sonra bazı kesimler tarafından spekülasyonlar yaratılmaktadır. Kahraman Mehmetçiği yok sayma amaçlı olduğu da görülmektedir.

“Ordunun orada ne işi var?” gibi sorular soruluyor. Şüphesiz ki bu söylemler yakın geçmişte yaşananları Irak ve Suriye’den kaynaklı ödediğimiz bedelleri de unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas bir konuda birlik olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması asla kabul edilemez. Eleştiriler olabilir ama birlik içinde olunmalıdır.

TERÖRLE MÜCADELEDE ÖRGÜTE AĞIR DARBE

Terör örgütlerinin sınıra yakın konumda yuvalanmasına dikkat çeken Güler, sınır ötesi mücadelenin hız kesmeden devam ettiğinin bilgisini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2026 yılından bugüne terör kaynağını yok etme stratejisi ile hareket ettiğini vurgulayan Güler şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlı hedefli ve süreli operasyonlar bugün yerini sürekli operasyonlara bırakmıştır. Bu çerçevede TSK tarafından 2019 yılında başlatılan pençe harekatlarını terör örgütünün hareket kabiliyetinin engellemesi konusunda önemli kazanımlara ulaşmamızı sağlamıştır."

AĞIR DARBE ALAN PKK TERÖR ÖRGÜTÜ HAREKAT ALANLARINI HEDEF ALIYOR

PKK terör örgütüne yönelik ağır tahribat verilmesinin karşılığında örgütün hedef noktasını harekat alanlarına yönlendirdiğini belirten Güler şu ifadeleri kullandı:

"Üs bölgesi stratejisi sayesinde 30 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturduk. Pençe Kilit operasyonu ile kilit kapatılmıştır. Terör örgütünün mühimmat aktarımları bitme noktasına getirilmiştir. İşte bu nedenle Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK harekat alanlarımızı öncelikli hedef haline getirdi."

GÜVEN VE HUZURLU ORTAM KOLAY SAĞLANMADI

Türkiye, terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarı elde etti. Terörü kaynağında yok etme stratejisi sayesinde şehit haberleri kesildi, terör bölgeleri yatırım ve turizm merkezleri haline geldi. Kahraman Mehmetçik, üs bölgelerinde teröristlere karşı zorlu mücadelesini sürdürüyor. Bu konuya yönelik önemi açıklamalarda bulunan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer orada olmasaydık sınırlarımıza yönelik saldırılar devam edecekti ve şehirlerimizde daha büyük bedeller ödenecekti. Ülke içinden tek bir şehit haberi gelmiyor. Bu da stratejimizin başarısını gösteriyor. İllerde güvenlik sağlandıkça terör bölgeleri yatırımlar alıp cazibe merkezi haline geldi. Sağlanan güvenlik ve huzur ortamını görmeniz için bu şehirlerimizi ziyaret etmenizi istiyorum.

Gabar'da petrol çıkarılabiliyor, Hakkari'nin yaylalarında festivaller yapılabiliyorsa, terörü kaynağında yok etme stratejimiz sayesindedir. Ülkede tesis edilen güven ve huzur ortamına kolay gelinmedi. Şu anda da kahraman Mehmetçik ülkesinin huzuru için zorlu şartlarda görev yapıyor. Maalesef şehitlerimiz de oluyor.

Hain PKK'lı teröristler tarafından üs bölgelerimize gerçekleştirilen alçak saldırılar görüş mesafesinin olmadığı ortamda alçakça gerçekleştirildi. Üs bölgelerimize yaklaşan teröristlerimizin bir çoğu da etkisiz hale getirilmiştir. Sınırlarımızın ötesinde bulunan kahraman evlatlarımız üs bölgelerinde her türlü donanıma sahip bir şekilde çalışıyor, teknolojiyi kullanıyorlar."

ASKERİ ÜS BÖLGESİNDE 80 DOKTOR GÖREVDE

Güler konuşmasında operasyon bölgelerinde sahra hastanelerinde hizmet verildiği ve bölgede 80 doktorun görev yaptığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda 80 doktorumuz üs bölgelerinde görev yapmaktadır. Yine pençe kilit harekatına kurulan Çukurca Hakkari Işıklı seyyar sahra hastaneleri ile de hizmet verilmektedir. Helikopterler dahil en seri vasıtalar üs bölgelerinde kullanılıyor. Hassasiyetimiz en üst seviyededir.

Bölgedeki üslerimizdeki güvenlik tedbirlerini sürekli olarak artırıyoruz. Son teknoloji koruyucu sistemleri kullanılıyor.

Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu."

114 TERÖR YUVASI İMHA EDİLDİ 78 TERÖRİST YAKALANDI

Pençe bölgesinde üs bölgelerimize yapılan saldırılara karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri, 1689 teröristi etkisiz hale getirdi. Ayrıca Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri de hava harekatlarıyla vurularak 114 hedef imha edildi. Bu operasyonlarla şehitlerimizin kanının yerde bırakılmadığı vurgulandı. Türkiye, güney sınırlarında bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğini ve teröristlere destek veren ülkelerin planlarını bozacağını açıkladı. Güler açıklamasında:

"Pençe bölgesinde üs bölgelerimize PKK'lı teröristlerin 3 bin 151 taciz ve sızma girişimi oldu. Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi.



Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri vuruldu. Toplam 114 hedef imha edildi. 78 terörist etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Tabii ki bunların hiçbirisi 1 şehidimizin tırnağına bile değmez. Acımızı dindirmez. Dolayısıyla asla geri adım atmadan son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kim destek verirse versin, hangi bahaneyle, ne sebeple olursa olsun güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya yönelik her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayacağız.

Teröristlere gizli ve açık destek sağlayan ülkelerin kirli planlarını da boşa çıkarmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.