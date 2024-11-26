Milli Savunma Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'ye Sunuldu: Savunma Sanayisinde Yeni Stratejiler

2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının 2025 yılı bütçesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sundu. Güler, FETÖ ile sürdürülen kararlı mücadelenin önemine değinerek, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bu yana FETÖ ile iltisaklı 23 bin 879 şahıs Silahlı Kuvvetlerimizden ihraç edilmiştir." dedi.

İsrail Saldırıları ve Bölgesel Güvenlik

Bakan Güler, İsrail'in masum Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırganlığın tüm bölgeyi tehdit ettiğini ifade etti. Türkiye, bu konuda uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti.

Askeri Eğitim ve Tatbikatlar

Güler, Türk ordusunun her zaman etkili olabilmesi için eğitim faaliyetlerine büyük önem verildiğini belirtti. 2022 yılı ekim ayından bu yana milli ve uluslararası düzeyde 174 tatbikat icra edildiğini, yıl sonuna kadar 3 tatbikat daha planlandığını duyurdu.

Yerli Savunma Sanayisi

Son 20 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Güler, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiine sahip olmanın önemini vurguladı. Güler, Bayraktar TB3'ün yeni deniz platformu TCG Anadolu'dan ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Çevre Kirliliği ve Afet Yönetimi

Bakanlık, çevre kirliliğiyle mücadeleye ve afet yönetimine de önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı projesi kapsamında 37 ilde ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Askeri Sağlık Hizmetleri

Güler, askeri sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda, 996 askeri öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

Sonuç ve Temenniler

Yaşar Güler, bakanlığının 623 milyar 899 milyon 190 bin lira bütçe teklifinin TBMM'ye sunulduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin ulusal güvenliği için ordunun güçlenmesinin elzem olduğunu dile getirdi. Şehitler ve gazilere sonsuz saygılarını sunarak, ordu mensuplarına başarılar diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.