Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadelede son dakika açıklaması geldi. Fırat Kalkanı Operasyonu ile 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu eylemi gerçekleştiremeden yakalandığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada: 

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada,Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonların devam ettiği belirtilirken terör hedeflerine yönelik hava harekatlarının sürdürüldüğü ifade edildi. Yapılan operasyonlarda az sayıda mühimmatla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirildiği de açıklamada altı çizilen noktalar arasında yer alıyor. 

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