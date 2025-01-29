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Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı'nda 14 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:48
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı'nda 14 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Mili Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonun Detayları

Bakanlığın yaptığı açıklamada, operasyonların düzenli olarak sürdürüldüğü ve bölgedeki terör unsurlarının yok edilmesi adına gerekli adımların atıldığı vurgulandı. Bu tür operasyonların, güvenlik zaafiyetini önlemek ve bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bu gelişme, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve Suriye’deki terör tehdidine karşı verdiği mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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