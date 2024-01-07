Milli Savunma Bakanlığı'dan Sarıkamış şehitlerine özel klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri anma amacıyla özel bir video klip hazırladı. Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hazırlanan özel bir video klip ile şehitler anıldı. Video klip, Türkiye'nin tarihi zaferlerinden biri olan Sarıkamış Harekatı'na ve bu harekatta hayatını kaybeden kahraman askerlere ithaf edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri anma amacıyla özel bir video paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur. Ölümü göre göre şahlanan fedakarlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış. Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."
Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur.
Ölümü göre göre şahlanan fedakârlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış.
Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. #MillîSavunmaBakanlığı #SarıkamışHarekâtı pic.twitter.com/0TqxEEj9uk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Ocak 7, 2024
MSB'nin paylaştığı video, Sarıkamış Harekatı'na ve şehitlere duyulan saygıyı vurgulayarak, tarihi bir perspektif sunmayı amaçlıyor. Şehitleri anma videosu, izleyicilere Sarıkamış Harekatı'nın kahramanlık dolu hikayesini hatırlatmayı ve bu önemli tarihi olaya vurgu yapıldı.