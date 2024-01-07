Milli Savunma Bakanlığı'dan Sarıkamış şehitlerine özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri anma amacıyla özel bir video paylaştı.



MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur. Ölümü göre göre şahlanan fedakarlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış. Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur.

Ölümü göre göre şahlanan fedakârlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış.



Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. #MillîSavunmaBakanlığı #SarıkamışHarekâtı pic.twitter.com/0TqxEEj9uk Ocak 7, 2024

MSB'nin paylaştığı video, Sarıkamış Harekatı'na ve şehitlere duyulan saygıyı vurgulayarak, tarihi bir perspektif sunmayı amaçlıyor. Şehitleri anma videosu, izleyicilere Sarıkamış Harekatı'nın kahramanlık dolu hikayesini hatırlatmayı ve bu önemli tarihi olaya vurgu yapıldı.