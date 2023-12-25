Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Hava Harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik hava operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık, 23 Aralık 2023 tarihinde yapılan operasyonlarda en az 26 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Hedef kıymetlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.