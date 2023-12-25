Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Hava Harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Aralık 2023 tarihinde yapılan operasyonlarda en az 26 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Hava Harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
Yayın Tarihi:

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik hava operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık, 23 Aralık 2023 tarihinde yapılan operasyonlarda en az 26 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Hedef kıymetlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öne Çıkanlar
Piyasanın en çok kazandıranı oldu! Alan da satan da paraya para demiyor Piyasanın en çok kazandıranı oldu! Alan da satan da paraya para demiyor
Zengin olmak isteyen bunu yapsın! Servetine nasıl servet kattığını ilk kez açıkladı! Zengin olmak isteyen bunu yapsın! Servetine nasıl servet kattığını ilk kez açıkladı!
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı başlıyor! GİB başvuruları o tarihte açacak: Memur olmak isteyenlere müjde! Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı başlıyor! GİB başvuruları o tarihte açacak: Memur olmak isteyenlere müjde!
Çok Okunanlar
Ağrı'da yol açma çalışmasında 2 can kaybı, 2 kişi hala aranıyor Ağrı'da yol açma çalışmasında 2 can kaybı, 2 kişi hala aranıyor O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı MSB yürek yakan haberi verdi: 6 askerimiz şehit oldu MSB yürek yakan haberi verdi: 6 askerimiz şehit oldu Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor: 309 işletmeye ceza kesildi! Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor: 309 işletmeye ceza kesildi! Şehitlere hakaret eden şüpheli tespit edildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını duyurdu Şehitlere hakaret eden şüpheli tespit edildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını duyurdu Özgür Demirtaş ve Nureddin Nebati arasında kılıçlar çekildi! Nebati, ateş püskürdü: Sosyal medya sallandı! Özgür Demirtaş ve Nureddin Nebati arasında kılıçlar çekildi! Nebati, ateş püskürdü: Sosyal medya sallandı!