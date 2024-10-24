Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Daima Hazır' Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Bir Paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya platformlarında "daima hazır" başlıklı etkileyici bir video yayınladı.

F-16'ların 'Fil Yürüyüşü' Anları

Videonun içeriğinde, Türk F-16 savaş uçaklarının "fil yürüyüşü" yaptığı görüntüler yer aldı. Bu askeri terim, söz konusu uçakların bir tehlike anında belli bir düzen içerisinde tam mühimmatlı kalkışa hazır bir şekilde bulunduklarını belirtmektedir. Savunma Hazırlığı

MSB'nin bu paylaşımı, ülkenin hava savunma kapasitesini ve her an göreve hazır olma durumunu göstermesi açısından önemli bir mesaj vermektedir.