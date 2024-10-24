DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,08 -0,23%
ALTIN
3.004,8 -0,44%
BITCOIN
2.307.864,36 -1,1%

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Daima Hazır' Paylaşımı

MSB, F-16'ların 'fil yürüyüşü' yaptığı anları paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:49
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Daima Hazır' Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Bir Paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya platformlarında "daima hazır" başlıklı etkileyici bir video yayınladı.

F-16'ların 'Fil Yürüyüşü' Anları

Videonun içeriğinde, Türk F-16 savaş uçaklarının "fil yürüyüşü" yaptığı görüntüler yer aldı. Bu askeri terim, söz konusu uçakların bir tehlike anında belli bir düzen içerisinde tam mühimmatlı kalkışa hazır bir şekilde bulunduklarını belirtmektedir. Savunma Hazırlığı

MSB'nin bu paylaşımı, ülkenin hava savunma kapasitesini ve her an göreve hazır olma durumunu göstermesi açısından önemli bir mesaj vermektedir.

İLGİLİ HABERLER

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Alıkoyulan Araçlarını Talep Ediyor
2
Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
3
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ'ta Terör Saldırısına Tepki
4
TİKA, Pakistan'da Türk Dil Merkezi Açtı
5
Hizbullah'tan İsrail Tankına Saldırı
6
Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Gizemli Bir Şekilde Ölü Bulundu
7
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek