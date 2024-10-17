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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Eurofighter Typhoon ve Güvenlik Açıklamaları

MSB'den Eurofighter Typhoon tedariki ve sınır güvenliği hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:08
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Eurofighter Typhoon ve Güvenlik Açıklamaları

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bu bağlamda yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir," vurgusu yapıldı.

Kilis'teki Roket Olayı

Bakanlık yetkilileri, Kilis yakınlarında düşen bir roketle ilgili sorgularda, Suriye bölgesindeki hareketliliğin arttığını belirtti. "Dün akşam saatlerinde, iki grup arasında çıkan çatışmada, bir roket Kilis'in 12 kilometre güneydoğusundaki hudut karakolumuzun sorumluluk alanındaki araziye düşmüştür. Sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekat bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz," ifadeleriyle durumu aktardı.

Modern Savaş Uçaklarının Tedarik Süreci

MSB kaynakları, Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Eurofighter Typhoon ve F-16 Viper savaş uçaklarının tedarik sürecinde devam eden çalışmaları aktardı. "Sayın Bakanımızın belirttiği gibi, 40 adet F-16 Viper temini ile birlikte Eurofighter Typhoon tedariki üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak önceliğimiz, HÜRJET ve milli muharip uçağımız KAAN'dır. F-16 tedariki ile ilgili süreç planlanan doğrultuda ilerlemektedir," denildi.

İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırısı

İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarıyla ilgili sorulara, "UNIFIL yerleşkesi de hedef alınmıştır. Bu saldırıları kınıyoruz. Karargahımızda görev yapan beş personelimizin durumu iyidir ve Beyrut'taki Büyükelçiliğimizle sürekli iletişim halindedir," cevabı verildi. Bakanlık, bölgede barışın sağlanmasına yönelik uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm çabalara destek vereceklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

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