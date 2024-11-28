Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güncel Bilgiler: Pençe-Kilit Operasyonu ve GKRY'nin NATO Girişimi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında, önemli güncel gelişmeler paylaşıldı. MSB kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Pençe-Kilit Operasyonu'nda kilidin kapatılması ile mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerin devam edeceği vurgulandı.

Harekat Alanındaki Faaliyetler

MSB kaynakları, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliği ile ilgili durumun dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirtti. Kaynaklar, "Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam etmekteyiz." şeklinde konuştu.

Zap Bölgesinde Güvenlik

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren kaynaklar, "2016 yılından itibaren uygulanan strateji çerçevesinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak sınırımızın emniyeti tesis edilmiştir. Şu ana kadar 1128 terörist etkisiz hale getirilmiş, ayrıca çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele ve Operasyon Raporu

Pençe serisi operasyonlar kapsamında toplam 2 bin 202 terörist etkisiz hale getirilmiş, 5 bin 239 sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca, toplam 6 bin 220 mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği kaydedilmiştir. Teröristlere ağır bir darbe indirilmiştir.

GKRY'nin NATO Üyelik Girişimi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in NATO üyeliği için atılmış adımların Türkiye açısından kabul edilemez bir durum olduğunu belirten MSB kaynakları, "Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO'ya üyelik başvurusu bulunmamaktadır, ancak girişimleri dahi Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir." açıklamasında bulundu.

F-16 ve Eurofighter Tedarik Sürecinde Gelişmeler

F-16 Blok 70, Eurofighter Typhoon ve F-35 savaş uçakları için tedarik süreçleriyle ilgili bilgi veren kaynaklar, "Milli uçağımız KAAN hizmete girene kadar modern savaş uçaklarının envantere alınması ve çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir." dedi. Bu bağlamda, 40 adet F-16 Blok 70 ve Eurofighter Typhoon alımı için teknik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Yüksek Disiplin Kurulu Süreci

Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve diğer personel ile ilgili işlemler hakkında açıklamalarda bulunan MSB kaynakları, sürecin başlamış olduğunu belirtti. "YDK'nin toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır." şeklinde bilgi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.