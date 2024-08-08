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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güncel Terörle Mücadele Bilgileri

MSB, son haftada 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ciddi güvenlik tedbirleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:07
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güncel Terörle Mücadele Bilgileri

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarla ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, geçtiğimiz hafta 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Terörle Mücadelede Son Gelişmeler

Aktürk, “Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64’tür. 1 Ocak’tan bu yana toplamda 1652 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, teröristlere ait birçok sığınak ve mağara tespit edildiğini belirtti.

Yasa Dışı Geçişlerin Önlenmesi

Tuğamiral Aktürk, “Son bir hafta içinde 395 kişi yakalanmış, 67 bin 948 kişinin sınırdan yasa dışı geçişi engellenmiştir.” dedi.

İsrail'in Gazze Saldırıları Üzerine Açıklamalar

Aktürk, Türkiye’nin İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılara karşı açık bir duruş sergilediğini belirterek, “Uluslararası toplum bu zulme 'Dur' demelidir.” şeklinde konuştu.

Eğitim ve Tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Aktürk, “Moğolistan'da tatbikatlar başarıyla icra edilmektedir.” dedi.

Yerli ve Milli Savunma Sanayisi

Türk savunma sanayisinin gelişimine değinen Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, yeni zırhlı araçların kabul süreçlerini tamamlamıştır.” diye ekledi.

Doğal Afetlerle Mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin orman yangınları ile mücadeleye, “54 helikopter ile 1030 sorti yaparak destek sağlanmıştır.” dedi. Bu tür afetlerde, ilgili kurumlarla koordineli çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

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