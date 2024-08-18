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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Hava Harp Okulu Uçuş Görüntüleri

MSB, Hava Harp Okulu 2024 Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 15:47
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Hava Harp Okulu Uçuş Görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Harp Okulu Uçuşlarını Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı için Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda gerçekleştirilen öğrenci seçme uçuşlarının görüntülerini yayımladı.

Uçuşlar Yalova ve Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, öğrenci seçme uçuşlarının 22 Temmuz tarihinde Afyonkarahisar ve Yalova Hava Meydan Komutanlıkları'nda başladığı belirtildi.

Aday Öğrencilere Hava Kuvvetleri için Eğitim İmkanı

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığının en genç kartalları olacak aday öğrencilerimiz, eğitimleri süresince F-16 uçağımızı tanıma fırsatı buldu. Tüm aday öğrencilere ve öğretmen pilotlarımıza emniyetli uçuşlar dileriz." denildi.

Gelişmeleri Takip Edin

Bu önemli süreçte ilerlemeleri ve adayların eğitim süreçlerini takip etmek için Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarını izlemekte fayda var.

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