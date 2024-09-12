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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kıbrıs ve Savunma İşbirliği Açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki yeni anlaşmayı kınadı ve askeri disiplinle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:22
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kıbrıs ve Savunma İşbirliği Açıklamaları

MSB Açıkladı: ABD ve GKRY Anlaşması Kınandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan "Savunma İşbirliğine İlişkin Yol Haritası" anlaşmasını şiddetle kınadıklarını duyurdu. Bakanlık, "KKTC'yi yok sayan ve GKRY'yi adanın tek temsilcisi olarak gören yaklaşım gözden geçirilmelidir." dedi.

Somali'deki Araştırma Faaliyetleri

Gazetecilerin Somali'ye gönderilecek olan sismik araştırma gemisi hakkında sorduğu soruları yanıtlayan MSB kaynakları, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri, sismik araştırma gemisine refakat edecektir. Bu süreç Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde yürütülmektedir." bilgisini aktardı.

Kara Harp Okulu Mezuniyetinde İnceleme

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin sosyal medyada yer alan görüntüleriyle ilgili sorular üzerine MSB, disiplinin önemine vurgu yaparak incelemelerin devam ettiğini belirtti. "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm olaylara disiplin çerçevesinde bakmakta ve gereken işlemleri hukuk çerçevesinde yapmaktadır." şeklinde bir açıklama yapıldı.

ABD’nin Kıbrıs Politikası Eleştirildi

Bakanlık, ABD'nin GKRY'yle olan anlaşmasının, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yarattığını dile getirerek "ABD'nin tarafsız tutumunu sürdürmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Mutabakatı

MSB kaynakları Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan Üçlü Mutabakatı duyurarak, işbirliğinin güçlendirilmesi adına önemli adımlar atıldığını açıkladı. 2025 yılında savunma bakanlarının bir araya geleceği bir toplantının planlandığı belirtildi.

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