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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan Tahliyeleri ve Müttefiklik Vurgusu

MSB, Lübnan tahliyeleri ve müttefiklik ilişkileri üzerine basın toplantısı yaptı. Yeni tahliye planları ve gelişmeler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:07
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan Tahliyeleri ve Müttefiklik Vurgusu

MSB'den Lübnan Tahliyeleri Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'dan tahliyelerle ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakanlık, (Lübnan) konusundaki planlamaların diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiğini ifade etti.

Yeni Tahliye Planları Hazır

MSB kaynakları, "Gerek duyulursa yeni tahliye için planlamalarımız devam ediyor. Gemilerimiz ve uçaklarımız yeni tahliyeler için hazır durumda," dedi.

Müttefik Ülkelerle İlişkiler

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Alman basınında çıkan bazı mühimmat satışlarıyla ilgili olarak, "Müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulaması doğru değildir. Bu durum, müttefiklik ruhuna aykırıdır," ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bu konuda Bakanlığa ulaşan resmi bir bildirim bulunmadığı vurgulandı.

Eurofighter Uçakları Tedarikinde Gelişmeler

Eurofighter Typhoon uçaklarıyla ilgili olarak, "Bu uçaklardan toplamda 40 adet alma talebimiz var. Teknik çalışmalar devam etmekte ve olumlu gelişmeler bekliyoruz," şeklinde açıklamada bulunuldu.

İnsani Durum ve Göç Akınları

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Türkiye'ye bir göç dalgası olup olmadığı soruldu. MSB, "Şu ana kadar sınırlarımıza büyük bir grup gelmedi. Biz, Suriye'de terörü yerinde engellemek için operasyonlarımızı sürdürüyoruz," dedi.

Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Durumu

Hudutta insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği ve rütbesinin geri alındığı bilgisi paylaşıldı.

(Bitti)

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MSB'den Lübnan Tahliyesi Açıklaması

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