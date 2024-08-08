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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

MSB, terörle mücadelede Irak hükümetiyle işbirliğini artıracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:32
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Gelen Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında önemli bilgiler paylaştı. Özellikle Irak hükümetiyle yürütülen temaslar konusunda açıklamalarda bulunan bakanlık, PKK'nın 'yasaklı örgüt' statüsünün önemli olduğunu, ancak bunun yanı sıra tamamen 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini beklediklerini belirtti.

PKK'ya Yönelik Operasyonlar Başarılı Devam Ediyor

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarının geçerli olmayan iddialarını çürütmek adına, Pençe bölgesindeki operasyonların etkili bir şekilde sürdüğünü bildirdi. "Bunlar, terör örgütünün son çırpınışlarıdır," diyen yetkililer, "Operasyonlar, sızma girişimlerine karşı devam edecektir. Bölgedeki terörist sayısının azalması, yürütülen düzenli ve kapsamlı operasyonların sonucudur," ifadelerini kullandılar.

Irak ile Koordinasyon Artarak Devam Edecek

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanlığı'nın Irak hükümetiyle koordineli çalışmalarının olumlu bir şekilde sürdüğünü vurguladı. "Sahadaki işbirliğinin artarak devam edeceğini gösteren gelişmeler mevcut," diye eklediler.

Suriye'deki Gelişmeler ve Amerika'nın Rolü

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ile yerel Arap aşiretleri arasında süren çatışmalara dair de bilgi veren kaynaklar, "Deyrizor bölgesinde yerel halk terör örgütü SDG ve YPG'nin eylemlerine karşı çıkıyor. ABD'nin de oraya SDG unsurlarını sevk ettiğine dair bilgiler mevcut," dediler.

Hava Savunma Sistemleri Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Türkiye'nin hava ve füze savunma sistemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalara dikkat çekildi.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Bakanlık, Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası alınan terfi ve emeklilik kararlarıyla ilgili olarak, emekli olan albay sayısının haberlerde geçen sayının çok altında olduğunu duyurdu.

Sonuç olarak, Milli Savunma Bakanlığı, güvenliğin sağlanması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

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