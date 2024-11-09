Milli Savunma Bakanlığı'ndan Savunma Muhabirliği Eğitimi-2 Başladı

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarına yönelik olarak düzenlediği "Savunma Muhabirliği Eğitimi-2" programının açılışını gerçekleştirdi. Eğitim programının başlamasıyla birlikte, Bakanlığın iletişim ve etkileşim alanındaki artan önemi bir kez daha gündeme geldi.

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün Açıklamaları

Açılışta konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde, güvenilir bilgilere ulaşmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Aktürk, "Dezenformasyonla mücadele kritik bir öneme sahip. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, basın faaliyetlerinin en önemli işlevlerinden biridir" dedi.

Medyanın Rolü ve Sorumlulukları

Aktürk, medyanın toplumsal vicdanı zedeleyen olaylara karşı daha hassas davranması gerektiğinin altını çizerken, teyit edilmemiş bilgilerin yayılmasının toplumda infial yaratabileceği uyarısında bulundu. Örneğin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası yapılan sorumsuz yayınların, devletin güvenliğine zarar verebileceğini ifade etti.

Şeffaflık ve Eleştiriler

Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı olarak her türlü eleştiriye açık olduklarını, ancak kasıtlı yalan haberlerin ve dezenformasyonun, böyle dönemlerde ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekti. Bakanlık, etkin bir iletişim ile toplumun doğru bilgilendirilmesi için çaba sarf edeceğini belirtti.

Eğitim Süreci ve Hedefler

5 hafta sürecek olan eğitim programı, bakanlık ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişini artırmayı hedefliyor. Eğitimler, görsel, yazılı ve dijital medya alanında çalışan gazetecilere yönelik tasarlanmış olup, askeri terminolojiye ilişkin karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele harekatları ve NATO ile ilgili faaliyetleri hakkında bilgi aktarılması planlanıyor. Aktürk, katılımcıların savunma muhabirliği niteliklerini geliştireceğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmalarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin basın mensuplarına yönelik düzenlediği, "Savunma Muhabirliği Eğitimi-2" başladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin basın mensuplarına yönelik düzenlediği, "Savunma Muhabirliği Eğitimi-2" başladı.