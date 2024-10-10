Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörle Mücadele Açıklamaları

Terörle Mücadele Başarısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bu bilgiyi Ateş Serbest-2024 faaliyeti dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında verdi.

Detaylı Rakamsal Bilgiler

Aktürk, 1 Ocak'tan itibaren 1113 teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplamda ise 2149 teröristin yok edildiğini vurguladı. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

Sınır Güvenliğini Sağlamak

Aktürk, özellikle hudut güvenliği noktasında alınan önlemleri aktardı. Son bir haftada 5'i terörist olmak üzere 340 kişinin yakalandığını, bu yıl içinde ise 80 bin 802 kişinin yasa dışı geçişe teşebbüs ederken engellendiğini bildirdi. Ayrıca, Hatay ve Van bölgelerinde uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bölgesel Barışa Katkılar

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in çeşitli uluslararası ziyaretlerde bulunacağını ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını duyurdu. Ayrıca, bölgedeki çatışmalara dikkat çekerek, uluslararası toplumun atması gereken adımlara vurgu yaptı.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Ateş Serbest-2024 faaliyetinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik olduğunu belirten Aktürk, bu süreç içinde çeşitli silah ve sistemlerle tatbikatların gerçekleştirileceğini de ekledi.

Yerli Savunma Sanayi

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin TSK'nın gücünü artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Aktürk, TEKNOFEST Akdeniz etkinliğinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Askeri Personel Temini

Son olarak, Aktürk, askeri personel temin faaliyetlerinin devam ettiğini ve başvuruların sürdüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmak isteyenler için son tarihlerin yaklaştığına dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.