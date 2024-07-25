Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörle Mücadele Bilgilendirmesi

MSB'den Basın Bilgilendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelesini sürdürerek, son bir hafta içinde 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu açıklama MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı.

94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bu yana Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 1521'e ulaşmıştır." dedi.

Barınma Alanlarındaki Operasyonlar

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarında yapılan operasyonlar neticesinde 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör inlerine kilit vurmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Sınır Güvenliği ve Göçmen Kurtarma Faaliyetleri

Son haftada 66.059 kişinin yasa dışı geçişinin engellendiğine dikkat çeken Aktürk, yakalanan 8 terörist ile birlikte toplam 7.102 kişinin sınırdan geçerken yakalandığını açıkladı. Ayrıca, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri iki taraf arasındaki kara sularına ittiği gözlemlenmiştir.

Uluslararası İlişkiler ve İnsani Yardım

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dost ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine devam ettiğini belirtirken, uluslararası barışa katkıda bulunmanın önemini vurguladı.

Yerli ve Milli Savunma Sanayi Gelişmeleri

Aktürk, Türk savunma sanayisinin yerli üretim kabiliyetlerini artırmak adına önemli adımlar attığını ifade etti. 'T-70 Genel Maksat Helikopteri' ve 'Sabit Kanatlı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı' projelerinde ilerlemeler kaydedildiği belirtti.

Afetlerle Mücadele Süreci

Son olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin afetlerle mücadele kapsamında, yangın söndürme faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüttüğünü, toplamda 16 yerde meydana gelen yangınlara 48 helikopter ile müdahale edildiğini ve bu süreçte 968 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.