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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörle Mücadele Raporu

MSB, son 1 haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Tuğamiral Aktürk, güvenlik süreçleri ve uluslararası ilişkiler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:06
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Terörle Mücadele Raporu

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın mensuplarını bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele stratejileri ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.Tuğamiral Zeki Aktürk'ün Açıklamaları

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı konuşmada, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye’nin kuzeyinde, son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtmek istiyorum" dedi.

Hudut Güvenliği ve Kaçakçılık Faaliyetleri

Aktürk, hudutların kesintisiz korunduğuna dikkat çekerek, "Son bir haftada 529 yasa dışı geçiş girişimi engellenmiştir. Bu süreçte 11 terörist yakalandı. 1 Ocak’tan bu yana yakalanan toplam sayı ise 8 bin 336'ya ulaştı" şeklinde konuştu.

Bölgesel Güvenlik ve İşbirlikleri

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası misyonlara katılarak dost ülkelere destek verdiğini vurguladı. Aktürk, "Bakan Güler’in, Türkmenistan ile olan görüşmeleri ve Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantıları önemli unsurlar" diyerek, bu toplantılarda terörle mücadelenin yanı sıra hudut güvenliğinin de ele alınacağını belirtti.

İnsani Yardım ve Afet Mücadelesi

Konuşmasının sonunda TSK'nın doğal afetlerle ilgili eğitimleri ve faaliyetlerine değinen Aktürk, "Orman yangınlarına karşı 62 helikopter ile 1.079 sorti yapılmıştır" dedi.

Son Notlar

Aktürk, sorulara verdiği yanıtta, insan kaçakçılığı olayı ile ilgili emekli tuğgeneralin sürecinin devam ettiğini ifade ederek, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınacak kararın kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

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