Milli Savunma Bakanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı
Yayın Tarihi:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi sürüyor. Terör örgütlerine yönelik yapılan her mücadelenin arkasında yer alan kahraman Türk Ordusu'nun başarılı operasyonlara imza attığı Zeytin Dalı Harekat bölgesinin 6'ıncı yıldönümü vesilesi ile MSB'den paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım Zeytin Dalı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu paramparça eden, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın 6’ncı yıl dönümünde; harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman personelini gönülden selamlıyoruz. Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz"

Öne Çıkanlar
Bir anda sıçrayarak uyananlar dikkat! Korkunç hastalık ensenizde olabilir Bir anda sıçrayarak uyananlar dikkat! Korkunç hastalık ensenizde olabilir
Araç alıp satanlara 1 TL uyarısı! Bilmeyenin tüm parası gidiyor Araç alıp satanlara 1 TL uyarısı! Bilmeyenin tüm parası gidiyor
Elinizdeki soğan kokusu bir türlü geçmiyorsa bir de bunu deneyin! Elinizdeki soğan kokusu bir türlü geçmiyorsa bir de bunu deneyin!
Çok Okunanlar
Büyükçekmece Belediyesi önünde kadına şiddet: Saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu Büyükçekmece Belediyesi önünde kadına şiddet: Saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! Düşük faizli konut kredisi heyecanı: Merakla beklenen başvuru şartları ve çıkış tarihi Düşük faizli konut kredisi heyecanı: Merakla beklenen başvuru şartları ve çıkış tarihi 'Şampiyonlar Ligi' Fotoğrafı soruşturmasında son dakika gelişmesi! Yeni detaylar ortaya çıkıyor 'Şampiyonlar Ligi' Fotoğrafı soruşturmasında son dakika gelişmesi! Yeni detaylar ortaya çıkıyor Irak'ın kuzeyinde operasyon: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde operasyon: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı: AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı: AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu