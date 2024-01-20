Milli Savunma Bakanlığı'ndan Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi sürüyor. Terör örgütlerine yönelik yapılan her mücadelenin arkasında yer alan kahraman Türk Ordusu'nun başarılı operasyonlara imza attığı Zeytin Dalı Harekat bölgesinin 6'ıncı yıldönümü vesilesi ile MSB'den paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım Zeytin Dalı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu paramparça eden, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın 6’ncı yıl dönümünde; harekatı başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman personelini gönülden selamlıyoruz. Canları pahasına mücadele eden, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz"