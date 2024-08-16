Milli Savunma Bakanlığı'nın Havadan Destek Faaliyetleri Devam Ediyor

Havadan Destek ve Müdahale Çalışmaları

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Milli Savunma Bakanlığı acil durum müdahale çalışmalarına hava desteği sağlıyor. Bu kapsamda, 5 uçak, 15 helikopter ve çeşitli karasal ekipler olay yerine gönderilerek etkin bir müdahale süreci yürütülüyor.

Güçlü Müdahale Ekipleri

Müdahale çalışmalarında ayrıca, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi de yer almaktadır. Bu geniş çaplı ekipman ve personel desteği ile olayların kontrol altına alınması hedeflenmektedir.