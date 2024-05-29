Milli Savunma Bakanlığı: “Son 1 haftada 44 terörist öldürüldü”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 44 teröristin etkisiz hale getirilmiş olduğunu açıkladı. Diğer yandan yılbaşında bu yana ise 1092 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, son bir haftada 316 terör örgütü üyesi ise yakalandı. MSB, bu sayının yılbaşından bu yana 4 bin 661 olduğunu da belirtti.

MSB, operasyonlarla ilgili bilgilerin yanı sıra İsrail’in saldırıları ile ilgili de açıklamada bulundu. Refah’a yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirten MSB, bölgede kalıcı çözüm için yeni kararların alınması ve uygulanması konusunda çağrıda bulundu.