Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Aktürk, hudut güvenliğinden terörle mücadeleye, Mavi ve Gök vatanın korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaya kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen operasyonlara vurgu yaparak, özellikle PKK/KCK, PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam ettiğini açıkladı.

2 Bin 32 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk basın toplantısı düzenledi. Düzenlene toplantıda terörle mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar birçok alanda önemli başarılara imza attığını duyurdu. TSK'nin yurdun hak ve menfaatlerinin korunmasından uluslararası barış ve istikrarına sağlanacak katkıya kadar üstlenilen tüm görevleri hakkı ile yerine getirdiğini ifade etti.

2 Bin 32 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tuğamiral Zeki Aktürk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman ordumuz, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK, PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 teröristle birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır."

Aktürk, 1 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarına dair bilgi vererek, bu operasyonlarda içinde terör örgütlerine ait sorumluların da bulunduğu bilgisine ulaşılan barınak, mağara, sığınak ve depo gibi alanlardan oluşan toplamda 16 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Çoğunlukla yerli ve milli mühimmatın kullanıldığı operasyonlarda, birçok terörist etkisiz hale getirildiğini aktaran Aktürk, geçtiğimiz hafta, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Yaşanan bu olayın sonucunda, 2024'ün ilk gününden bugüne kadar güvenlik birimlerine teslim olan terörist sayısının 119'a ulaştığı ifade edildi.

teröristler için Teslim olmanın tek çıkış yol olarak görüldüğüne vurgu yapan Tuğamiral Zeki Aktürk "Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetleri kapsamında ise Hakurk bölgesinde 800 Doçka mühimmatı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde içerisinde çok sayıda mühimmat bulunan mağara, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde ise yine çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Suriye'deki TSK harekat alanlarında güvenlik ve huzur ortamını bozulmasına dair yapılan taciz ve saldırı girişimlerinin sürdüğünü belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, terör örgütleri tarafından bu yıl düzenlenen 467 taciz ve saldırıya karşı TSK tarafından yapılan karşı saldırı ile 1435 adet teröristin etkisiz hale getirilmesindeki başarıyı dile getirdi. Ayrıca bu yıl içerisinde yakalanan teröristlerden 27'sinin sadece bu hafta yapılan operasyonlar sonucu ele geçirildiğinin altını çizdi. Öte yanan Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini de söyledi.