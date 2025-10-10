Milli SİHA'lar DENİZKURDU-I/2025'te TCG Anadolu'dan Hedefleri İmha Etti

TCG Anadolu ve KKTC'den havalanan Bayraktar TB3 ve AKINCI'lar, DENİZKURDU-I/2025 kapsamında MAM-L, MAM-T, TOLUN, TEBER-82 ve KEMANKEŞ-1 ile hedefleri başarıyla vurdu.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 23:24
Milli SİHA'lar DENİZKURDU-I/2025'te TCG Anadolu'dan Hedefleri İmha Etti

Milli SİHA'lar DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatında Gövde Gösterisi

TCG Anadolu ve KKTC'den havalanan Bayraktar'lar hedefleri tam isabetle vurdu

Türkiye'nin milli silahlı insansız hava araçları (SİHA), DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kalkış yaparak tatbikatın Doğu Akdeniz bölümünde hedefleri başarıyla imha etti.

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatlarından biri olan DENİZKURDU-I/2025, Seçkin Gözlemci Günü'nde dikkat çekici anlara sahne oldu. Tatbikat kapsamında TCG Anadolu güvertesinden art arda havalanan iki Bayraktar TB3 SİHA, görevlerini başarıyla tamamladı.

Gemi güvertesinden kalkan ilk hava aracı Bayraktar TB3 PT-1R, Roketsan tarafından geliştirilen 2 adet MAM-L akıllı mühimmatıyla gerçekleştirdiği ikili salvo atışlarında hedefleri tam isabetle vurdu ve görev sonrası TCG Anadolu'ya döndü.

Güverteden havalanan ikinci SİHA Bayraktar TB3 PT-4 ise, daha yüksek tahrip gücüne sahip MAM-T mühimmatıyla hedefi imha etti. Milli SİHA, başarılı atışın ardından Dalaman'a intikal etti.

Eş zamanlı olarak KKTC'den havalanan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), tatbikat sahasına ulaşarak kanatları altında taşıdığı ASELSAN üretimi TOLUN, ROKETSAN üretimi TEBER-82 Güdüm Kiti ve Baykar üretimi KEMANKEŞ-1 Mini Akıllı Seyir Füzesi ile üç farklı hedefi başarıyla vurdu. Milli TİHA görev sonrası Doğu Akdeniz'den Tekirdağ Çorlu AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.

Tatbikat, Türkiye'nin mavi vatan iddiasının ve milli hava platformlarının sahadaki etkinliğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin milli silahlı insansız hava araçları (SİHA), DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı kapsamında...

Türkiye'nin milli silahlı insansız hava araçları (SİHA), DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) havalanarak hedeflerini başarıyla imha etti.

Türkiye'nin milli silahlı insansız hava araçları (SİHA), DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı kapsamında...

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı
2
Gaziantep'e 2025 Avrupa Ödülü: Avrupa Konseyi'nden Yerel Yönetim Onuru
3
TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' Başladı: Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'la Cuma 20.00
4
Zeytinburnu'nda "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi Açıldı
5
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
6
Türkiye Emekliler Derneği'ne Ziyaret: Yeni Emekli Aylıkları ve Özel İndirimler
7
Kırgızistan'da İmam Serahsi Eğitim Kompleksi'nin Temeli Atıldı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi