Milli SİHA'lar DENİZKURDU-I/2025'te TCG Anadolu'dan Hedefleri İmha Etti

Milli SİHA'lar DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatında Gövde Gösterisi

TCG Anadolu ve KKTC'den havalanan Bayraktar'lar hedefleri tam isabetle vurdu

Türkiye'nin milli silahlı insansız hava araçları (SİHA), DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kalkış yaparak tatbikatın Doğu Akdeniz bölümünde hedefleri başarıyla imha etti.

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatlarından biri olan DENİZKURDU-I/2025, Seçkin Gözlemci Günü'nde dikkat çekici anlara sahne oldu. Tatbikat kapsamında TCG Anadolu güvertesinden art arda havalanan iki Bayraktar TB3 SİHA, görevlerini başarıyla tamamladı.

Gemi güvertesinden kalkan ilk hava aracı Bayraktar TB3 PT-1R, Roketsan tarafından geliştirilen 2 adet MAM-L akıllı mühimmatıyla gerçekleştirdiği ikili salvo atışlarında hedefleri tam isabetle vurdu ve görev sonrası TCG Anadolu'ya döndü.

Güverteden havalanan ikinci SİHA Bayraktar TB3 PT-4 ise, daha yüksek tahrip gücüne sahip MAM-T mühimmatıyla hedefi imha etti. Milli SİHA, başarılı atışın ardından Dalaman'a intikal etti.

Eş zamanlı olarak KKTC'den havalanan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), tatbikat sahasına ulaşarak kanatları altında taşıdığı ASELSAN üretimi TOLUN, ROKETSAN üretimi TEBER-82 Güdüm Kiti ve Baykar üretimi KEMANKEŞ-1 Mini Akıllı Seyir Füzesi ile üç farklı hedefi başarıyla vurdu. Milli TİHA görev sonrası Doğu Akdeniz'den Tekirdağ Çorlu AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.

Tatbikat, Türkiye'nin mavi vatan iddiasının ve milli hava platformlarının sahadaki etkinliğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

