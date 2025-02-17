Milli Sporcu Birgül Erken, Tödürge Gölü'nde Buz Altında Rekor Denemesi Yapacak

Milli Sporcu Birgül Erken'den Buz Altı Rekor Denemesi

Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde, buz altı tüpsüz serbest yatay dalışta dünya rekoru denemesi için hazırlanıyor. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Erken, tek nefeste en uzun mesafe buz altı serbest dalış rekorunu kırmak üzere çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Antrenman ve Zorluklar

Erken, yoğun antrenman programı doğrultusunda, Tödürge Gölü'nde çalışmalarına devam ediyor. Ancak, dalış antrenmanı sırasında yaşadığı talihsiz bir kaza sonucunda yüzü buz ile temas etmiş ve hafif yaralanmalar yaşamıştır. Bu durumu değerlendirirken, "Buzlar kırıldı, yüzümü çizdi ve burnuma bir darbe aldım. Tedavim Sivas Devlet Hastanesi'nde devam ediyor," diyerek geçmiş olsun dileklerini ileten Erken, başhekim ve tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Geçmiş Deneme ve Gelecek Planları

Erken, 3 yıl önce Tödürge Gölü'nde bir rekor denemesi daha yaptığını ancak teknik bir aksaklık yüzünden kaydedilemediğini hatırlattı. Bu sefer için hedefi netleştiren Erken, "Rekor denememi 28 Şubat'ta gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bu rekor, buz altında palet ile ve dalış elbisesiyle en uzun mesafeyi kat etmek olacak. Türkiye'de bir ilki hayata geçireceğiz," ifadelerini kullandı.

Belgeselleşen Tarihi Anlar

Rekor denemesinin daha önce Finlandiya'da gerçekleşmesi düşünülse de, Türkiye'yi tanıtmak adına seçim Tödürge Gölü'nden yana kullanıldı. Bu tarihi deneme, Nefes: Vatan Sağolsun filminin yapımcısı ve Rauf gibi ödüllü yapımların yönetmeni Barış Kaya ve yönetmen Emre Öngünç tarafından belgeselleştirilecektir.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde buz altı tüpsüz serbest yatay dalışta rekor denemesine hazırlanıyor.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde buz altı tüpsüz serbest yatay dalışta rekor denemesine hazırlanıyor.